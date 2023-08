Carro alugado é recuperado pela Polícia Civil em cidade do ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) recuperou um veículo do modelo Onix, na tarde da última quarta-feira (9), no bairro Vila Nova, no município de Aracruz.

De acordo com a PC, o veículo foi alugado por um homem por tempo determinado, porém ele viajou e repassou o automóvel para o investigado pelo crime. O suspeito informou que estava com o veículo desde o último domingo (6), e que o amigo dele havia emprestado o carro e pediu para devolver na locadora, com data de devolução agendada para esta segunda-feira (7). No entanto, o suspeito continuou com o carro mesmo após o término do prazo de locação.

A Polícia Civil, por meio das investigações, conseguiu localizar e abordar o veículo. No momento da abordagem, o suspeito deu fuga e a polícia conseguiu alcançar o veículo.

O veículo será devolvido a locadora. Já o suspeito foi conduzido à 13ª Delegacia Regional de Aracruz e liberado, após a polícia entender que não havia elementos suficientes de prisão em flagrante.

O caso continuará sendo investigado.