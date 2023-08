Capotamento: família se acidenta à caminho do jogo do filho em Marataízes

No último sábado (19), nas imediações da Praia de Caculucagem, em Marataízes, um veículo capotou e uma mulher acabou morrendo.

A Prefeitura de Itapemirim afirmou que a família seguia para o ginásio Dinowalde Rodrigues Peçanha, para assistir ao amistoso de futsal que o filho do casal participaria. A família estava em um Honda Civic no sentido Presidente Kennedy x Marataízes, quando teriam sido fechados por um caminhão com carregamento de cana.

O motorista do automóvel tentou desviar, saiu da pista e capotou por várias vezes até parar no meio do pasto. Bianca, mãe do garoto que participaria do torneio, foi arremessada para fora do carro, não resistiu aos ferimentos e morreu. O esposo de Bianca, o filho do casal e a avó que acompanhavam a família, foram amparados e passam bem.

A Prefeitura de Itapemirim lançou uma nota nas redes sociais em solidariedade à família.