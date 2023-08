Caso Enthony: diagnóstico ainda é mistério para médicos

No final do mês de julho, publicamos o caso do pequeno Enthony Miguel, de apenas 2 anos e 7 meses e toda a correria de sua mãe, Alziray Thanna Blasco, para descobrir qual doença acometia seu filho. Vale relembrar a primeira parte dessa história, para entender cada passo em busca de respostas nessa jornada.

Enthony que ainda vai fazer três anos, infelizmente sofre de um processo inflamatório, que ocorre na parede interna do intestino delgado, que faz com que a absorção dos nutrientes seja reduzida drasticamente. Recentemente, Alziray, mãe do menino, precisou deixar o emprego para cuidar do filho, conseguiu uma consulta para Enthony na Grande Vitória que foi realizada na última quinta-feira (03).

Alziray contou o diagnóstico de doença celíaca foi descartada através da biópsia que realizaram, porém, da Duodenite Crônica, o que pode indicar que algum órgão do sistema digestivo não está funcionando como deveria, está em estágio leve. Ainda sobre o tratamento contra a anemia, uma bateria de exames foi realizada e a mãe segue aguardando respostas.

A tomografia mostrou que Enthony está com fecaloma, que são massas de fezes endurecidas e acumuladas no reto, o que atrapalha o funcionamento do bolo digestivo, causando náuseas e diarreia. Os médicos que atenderam o Enthony aguardam o resultado desses exames, para que um tratamento assertivo possa ser feito.

Segundo a mãe, Enthony tem passado noites bem difíceis, acordando por várias vezes, com diarreia e até mesmo febre alta, mas aguarda ansiosa pelos resultados.

Com todas essas complicações, Enthony não está desenvolvendo a fala e por isso também vai começar um tratamento com neurologista.

A alimentação específica e idas e vindas ao médico, além de medicações novas, estão sendo custeadas com ajuda da família e de amigos que também participam da Vakinha online, onde é possível contribuir para a causa. Através das redes sociais, a mãe do pequeno Enthony, sempre atualiza os seguidores sobre a batalha que a família enfrenta para vencer os sintomas de uma doença que ainda não foi totalmente diagnosticada.

Você pode ajudar o Enthony doando fraldas, pomadas, leite de soja e para saber mais, pode entrar em contato com Alziray pelo telefone (28) 28999350238. Pode seguir pelo Instagram clicando AQUI ou ajudando diretamente no Pix 28 28999350238 com o valor que puder.