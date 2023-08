Ajude o Enthony: família pede ajuda para tratamento gastrointestinal

Enthony Miguel, de 2 anos e 7 meses, foi diagnosticado com duodenite crônica e doença celíaca, que consiste em uma inflamação da porção inicial do intestino delgado, seguida de inflamação provocada por glúten, proteína presente no trigo, cevada e centeio.

Esse processo inflamatório, que ocorre na parede interna do intestino delgado, diminui a absorção dos nutrientes.

Até chegar a esse diagnóstico, a mãe Alziray Thana Vargas, em maio deste ano, percebeu, em uma manhã, que o menino começou a apresentar um quadro de febre e diarreia.

Sem pensar duas vezes, levou a criança ao serviço de atendimento de Piúma, onde residiam, onde examinaram e liberaram o menino. Na noite seguinte, a febre voltou e a diarreia também.

Foi quando a mãe de Enthony foi orientada a levar o filho ao Hospital Infantil de Cachoeiro para receber um diagnóstico melhor, porque a essa altura, a coloração das fezes da criança, já era preocupante e a barriga também estava muito inchada.

As investigações começaram, todos os exames começaram a ser realizados e os

médicos buscavam um diagnóstico correto sobre o que o pequeno Enthony realmente

tinha, o por estar passando por uma perda excessiva de sais minerais e

nutrientes, o menino apresentou um quadro de anemia.

Em Cachoeiro, infelizmente, não existem muitos profissionais que possam

trabalhar diretamente, para cuidar do quadro clínico de Enthony, com isso, todo

o funcionamento do menino fica em atraso, como a fala por exemplo. A mãe de

Enthony, precisou deixar o trabalho para cuidar do filho em tempo integral e os

gastos para manter os cuidados do pequeno aumentam a cada dia.

Nesta quinta-feira (3), Alziray vai para Vitória, para uma consulta com um

gastroenterologista pediátrico. Provavelmente ficarão cinco dias para que os

exames sejam realizados, mas é nessa hora que a família se preocupa, porque tem

os gastos com passagem, alimentação, estadia e os medicamentos do Enthony.

Por isso foi criado uma vaquinha na internet, pra que as pessoas possam

acompanhar a evolução no quadro de saúde de Enthony e também toda trajetória

dessa mãe, que não desiste de encontrar um tratamento que se encaixe nas

necessidades do filho. A família também aceita doações de fralda, pomada e leite de soja.

Saiba como ajudar:

Converse com a mãe do Enthony clicando através do número (28) 99935-0238

Vakinha online

Chave Pix: 28 999350238 – Banco Sicoob