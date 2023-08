Castelo: I Love Music anuncia Mari Fernandez e inicia as vendas individuais

Neste sábado, 5 de agosto, foi dado o pontapé inicial para as vendas individuais do festival I LOVE Music Castelo. O evento, que promete ser um dos maiores do ano, já estava sendo bastante aguardado pelos fãs da música e, agora, todos poderão garantir seu ingresso indivudal para curtir os shows. Os pacotes já estavam sendo comercializados com vendas aceleradas.

Além disso, uma nova atração foi confirmada para o I LOVE Music Castelo. Trata-se do sucesso do momento, a cantora Mari Fernandez, que vem conquistando cada vez mais fãs. A cantora se juntará a um time de artistas renomados que já haviam sido anunciados previamente.

Serviço

I Love Music Festival

Datas: 27 e 28 de outubro de 2023

Local: Castelão – Castelo

Atrações Confirmadas: Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Kevin O Chris, Mari Fernandes, Léo Chaves, Beat Samba e atrações regionais.

Vendas de Ingressos: https://lebillet.com.br/group/i-love-music

Redes Sociais: @ILoveMusicCastelo

Classificação: 16 anos