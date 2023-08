Central de Benefícios retoma atendimentos em novo endereço

A partir de segunda-feira (14), a Central de Benefícios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro (Semdes) retomará os atendimentos ao público, agora em novo endereço, localizado na avenida Nossa Senhora da Consolação, nº 132, bairro Vila Rica (antiga sede da Viação Flecha Branca).

Na última semana, os serviços foram suspensos devido ao processo de transferência de imóvel, o qual mobilizou as equipes que atuam no setor para organizar o novo espaço.

“A Central de Benefícios está, agora, com um ambiente mais confortável, amplo e organizado para receber os cidadãos e acolher nossos servidores. Nossas equipes estão prontas para prestar o melhor atendimento possível a quem precisa”, explica a secretária de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Márcia Bezerra.

Atendimento

Com funcionamento das 8h às 17h, de segunda a sexta, a Central de Benefícios de Cachoeiro é a porta de entrada para diversos benefícios assistenciais e oferece serviços como: orientações e requerimentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC); Benefícios Eventuais (como auxílio natalidade e auxílio funeral); Tarifa Social de Água e Esgoto e Passe Livre; inclusão e atualização do Cadastro Único para programas sociais (CadÚnico) e orientações sobre o programa Bolsa Família.