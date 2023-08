Central de Benefícios suspende atendimento para mudança de local

Na próxima semana, a Central de Benefícios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro estará com atendimento suspenso em função da mudança de endereço do setor.

Funcionando até esta sexta (4) na rua Dona Joana, no Centro, o departamento será transferido para imóvel na avenida Nossa Senhora da Consolação, nº 132, bairro Vila Rica (antiga sede da Flecha Branca).

De segunda (7) a sexta (11), as equipes da Central estarão trabalhando para organizar o novo espaço, onde o atendimento será retomado, na semana seguinte, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Serviços

Na Central de Benefícios são feitos atendimentos relacionados a programas e benefícios sociais, como: orientações e requerimentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC); Benefícios Eventuais (como auxílio natalidade e auxílio funeral); Tarifa Social de Água e Esgoto e Passe Livre; inclusão e atualização do Cadastro Único para programas sociais (CadÚnico) e orientações sobre o programa Bolsa Família.

