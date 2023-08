Centro de Referência de Saúde da Criança já realizou mais de 650 atendimentos

Após um mês de funcionamento, o Centro de Referência de Saúde da Criança, inaugurado na Casa Rosa no final de junho, já realizou mais de 650 atendimentos em Cachoeiro.

O espaço conta com uma decoração especial voltada para o acolhimento infantil e foi concebido com o objetivo de proporcionar assistência qualificada tanto para mães quanto para filhos, tudo em um único local.

Essa integração visa facilitar o acesso a uma variedade de serviços destinados a crianças encaminhadas pelas unidades básicas de saúde (UBS) do município.

No local, são disponibilizados atendimentos nas áreas de pediatria, psicologia e odontopediatria, os quais são agendados conforme a necessidade identificada após uma avaliação clínica dos pacientes.

Outro serviço oferecido pelo Centro de Referência de Saúde da Criança é a vacinação, com atendimento exclusivo que não requer agendamento prévio, ocorrendo de segunda a sexta, das 7h às 16h.

“A Casa Rosa foi idealizada como um ambiente acolhedor e especializado, com a finalidade de fornecer um atendimento humanizado e de qualidade às mulheres de Cachoeiro. Agora, com a expansão dos serviços destinados ao público infantil, podemos atender às famílias de forma mais abrangente, ao centralizar diversos atendimentos em um único local”, enfatiza o prefeito Victor Coelho.

Atendimento na Casa Rosa

A Unidade de Saúde da Mulher “Doutora Glaura Moreira Santos” (Casa Rosa), com horário de funcionamento das 7h às 16h, está localizada na subida da rua Costa Pereira, no Centro. Ela atende pacientes encaminha das pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) tanto da sede quanto do interior do município. A lista completa com os endereços de todas as UBS pode ser consultada no site www.cachoeiro.es.gov.br/saude-semus.