Cerco inteligente: carro é recuperado menos de 2 horas após roubo em Cachoeiro

O novo sistema de videomonitoramento, que integra o Centro de Governança Municipal em Cachoeiro de Itapemirim, já está dando resultados. O prefeito Victor Coelho usou suas redes sociais nesta quinta-feira (17) para informar a primeira recuperação de um veículo roubado, realizada menos de duas horas após o crime.

De acordo com o chefe do executivo, um veículo foi roubado na Avenida Beira Rio e, com o auxílio das câmeras, a Guarda Municipal conseguiu recuperá-lo pouco tempo depois. “Pessoal, hoje tivemos o primeiro resultado na prática do novo centro de governança municipal. Um veículo foi furtado por volta das 16h na avenida beira Rio, e em menos de duas horas a nossa Guarda Municipal recuperou o veículo e prendeu o meliante”, disse.

Com 203 câmeras em funcionamento, funcionando 24 horas por dia, Victor garante mais segurança para o cachoeirense. “Com câmeras instaladas em todas as entradas da cidade, em todas as pontes, e também nos distritos, criamos uma verdadeira muralha digital, onde o veículo que entrar ou sair da cidade estará sendo monitorado”.

E vai além: “Então quem quiser cometer crimes vai ter que pensar duas vezes, porque aqui em Cachoeiro, vagabundo não vai se criar. Agora o bicho vai pegar!”.

Mais de 200 câmeras reforçam a segurança em Cachoeiro

Mais de 200 câmeras vão contribuir para reforçar a segurança na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. O novo sistema de vídeomonitoramento integrará o Centro de Governança Municipal, inaugurado nesta terça-feira (1).

“Saímos de 40 câmeras, com tecnologia precária, para mais de 200 câmeras, com alta tecnologia, com reconhecimento facial, com reconhecimento de placas de veículos para proporcionar ainda mais segurança na cidade de Cachoeiro e fornecer informações importantes para as nossas instituições militares”, explicou o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB).

O centro também conta com um radar perimetral, que tem como objetivo monitorar e prevenir a depredação do patrimônio público, principalmente à noite e em dias que não há muita movimentação.

Além da área urbana da sede, o serviço de monitoramento também contempla todos os 11 distritos que fazem parte do município.

“Nós temos mais de 200 câmeras já instaladas, em funcionamento, de um total de 273 câmeras que estarão em pleno funcionamento depois que nós fizermos toda a parte de liberação burocrática de alguns lugares que competem ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)”, ressalta o chefe do Poder Executivo Municipal.

Centro de Governança Municipal

O Centro de Governança, que inicialmente abrigará o videomonitoramento, futuramente também contará com outras tecnologias, que poderão auxiliar o poder público em tomadas de decisões estratégicas.

“Inicialmente teremos aqui o videomonitoramento, que vai fazer o policiamento eletrônico da nossa cidade, mas outros serviços serão agregados a esse Centro de Governança Municipal como a fiscalização de trânsito. Futuramente teremos aqui também a nossa central semafórica inteligente. Podemos também ter aqui implantado o monitoramento da Bacia do Rio Itapemirim e outros serviços mais que poderão ser agregados”, o vice-prefeito e secretário municipal de Segurança e Trânsito de Cachoeiro, Cel. Ruy Gued