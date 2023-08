Cerco policial apreende celulares, drogas, dinheiro e arma em cidade do ES

Uma operação conjunta realizada entre a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), e a da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Nova Venécia, juntamente com o 2º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (BPM), prenderam na manhã da última quarta-feira (30), dois suspeitos, de 19 e 37 anos portando celulares, droga, dinheiro e uma arma.

As buscas tiveram início no bairro São Francisco, em Nova Venécia. Foi realizado um cerco tático e, ao ser anunciada a presença policial, um homem de 37 anos arremessou da janela do quarto um objeto que aparentava ser uma arma de fogo, em uma mata que fica no fundo do imóvel.

Os policiais entraram na residência e no local foi encontrado o material. Foi utilizada a cadela K9 Athena para buscas na área da mata, onde foi encontrada a arma de fogo calibre 38, que estava municiada e carregada, com seis munições intactas.

Durante as buscas no interior da residência, ainda com a ajuda da K9 Athena, foram encontradas no quarto do suspeito, dentro de um guarda-roupa, 12 munições de calibre 38 SPL, que estava em uma meia, além de papelotes de cocaína. Do lado da cama, estava um caderno com várias anotações e R$452 reais em espécie. Na cozinha, foram encontrados no armário dez papelotes de cocaína e duas buchas de maconha, além de vários sacolés vazios. Também foram apreendidos aparelhos de celular do indivíduo.

Já na região de Altoé, em Nova Venécia, as buscas foram realizadas em desfavor de um homem de 19 anos. Utilizando da K9 Athena, foram encontrados no quarto do alvo uma bucha de maconha, uma pedra de crack, um papelote de cocaína e, no bolso do sujeito, uma bucha de maconha tamanho médio.

Além disso, durante cumprimento do mandado de busca e apreensão, na residência de um investigado de 21 anos, localizada no bairro Aeroporto, também em Nova Venécia, foi encontrada uma caixa pequena de papelão contendo uma sacola com mil unidades de microtubos de cor amarela. O investigado não estava no endereço.

Os dois detidos foram levados à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, onde todo material apreendido foi entregue.