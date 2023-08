Chico Buarque passa por cirurgia no Rio de Janeiro

O cantor Chico Buarque de Hollanda, 79, passou por uma artroscopia no joelho direito, em um hospital do Rio de Janeiro, neste sábado (12). A cirurgia foi necessária devido ao diagnóstico de artrose que é um desgaste nas articulações e que estava limitando a mobilidade do artista.

Adepto do futebol e da atividade física, Chico Buarque, deve ter uma recuperação rápida e tranquila, graças à natureza da cirurgia.

A artroscopia é de um procedimento simples e considerado pouco invasivo, sendo feito também para investigar problemas no joelho, além de tratar questões que atinjam a cartilagem e articulações.