Ciclista morre após ser atingida por caminhão na BR 101 em Iconha

Na madrugada desta sexta-feira (18), por volta das 3h, um acidente envolvendo uma bicicleta e um caminhão baú Mercedes, resultou na morte de uma ciclista. A colisão ocorreu no km 373,9 da BR 101, na altura do município de Iconha.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ciclista transitava pela rodovia quando acabou acessando a faixa de rolamento sem observar o fluxo, e acabou colidindo com a traseira do veículo. A ciclista teria entre 30 a 40 anos aproximadamente, e morreu no local. A vítima ainda não foi identificada.

O condutor do caminhão, de 48 anos saiu ileso ao acidente. A pista ficou parcialmente interditada para perícia até 5h55. O corpo da ciclista foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.