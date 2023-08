Cidade do Sul do ES registra a terceira maior rajada de vento no Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou na manhã desta quarta-feira (9), as maiores rajadas de vento no Brasil, registradas nas últimas 24 horas.

O município de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, registrou a terceira maior rajada de vento do Brasil, até às 8h desta quarta-feira (9).

Uma frente fria que passa pelo Estado mudou o tempo em todo o Espírito Santo. De acordo com o Incaper, a quarta-feira (9) será de tempo instável em todo o Espírito Santo.

O sol aparece entre algumas nuvens e chove em alguns momentos do dia em grande parte do Estado. Nas regiões Norte e Noroeste, a chuva ocorre de forma fraca. As temperaturas diminuem em todas as regiões.