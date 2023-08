Cinco pessoas morrem durante confronto com a Polícia Militar em Vitória

Um confronto entre policiais militares e traficantes deixou cinco pessoas mortas na noite desta segunda-feira (14) no bairro Tabuazeiro, em Vitória, região conhecida como Morro do Macaco. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, todos os cinco mortos tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo o coronel, a corporação recebeu a informação de que cerca de 30 indivíduos estariam no local durante à tarde, fortemente armados, teriam recebido uma grande carga de drogas e estariam envolvidos em um ataque registrado no dia anterior no bairro Mangue Seco. A Força Tática da PM foi até a região e, segundo Caus, foi duramente enfrentada com diversos disparos dos criminosos, que mantiveram a posição, dando início ao confronto.

Ainda segundo o coronel, a tropa conseguiu avançar. “Cinco armas foram apreendidas e cinco indivíduos baleados. Os cinco baleados foram socorridos ao Hospital São Lucas. Um deles, inclusive, durante a ação da PM, ia jogar uma granada, mas ele foi alvejado. Este fato demonstra claramente a intenção desses indivíduos em acertar os nossos policiais militares, que dentro do estrito cumprimento do dever legal de legítima defesa, fizeram o revide”, destacou.

“Na maioria das vezes, eles atiram para poder fugir da Polícia Militar. Hoje foi uma situação atípica por dois motivos: primeiro, o indivíduo lançando uma granada contra os policiais. E, segundo, que eles mantiveram a posição. Isso significa que eles estavam ali defendendo ou uma carga grande de carregamento de drogas – uma carga que foi, inclusive, aprendida – ou estavam protegendo alguma liderança”, Coronel Douglas Caus, Comandante-geral da Polícia Militar

O comandante ressaltou ainda que, mesmo durante o socorro das vítimas, a troca de tiros não foi cessada.