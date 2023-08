Cine BRK Sustentável: escolas do Programa Cuidar Mais selecionam vídeos

O Programa Cuidar Mais concluiu as visitas às escolas de Cachoeiro, do ensino fundamental, e agora as instituições participantes se preparam para entregar o vídeo que irá representá-las no “Cine BRK Sustentável”. O evento fecha a programação de atividades no ano e está agendado para o mês de novembro, com a presença dos estudantes, familiares e convidados.

A analista de responsabilidade socioambiental da BRK em Cachoeiro, Micheline Bernabé, explica que oito escolas do ensino fundamental estão envolvidas no programa e que o trabalho é realizado com as turmas do 8° ano. São 450 alunos, que divididos em grupos, têm a missão de produzirem vídeos com a temática ambiental.

“As escolas têm até esta segunda-feira (7 de agosto) para selecionar o vídeo que irá permanecer no programa e enviá-lo para a BRK. Depois, os alunos responsáveis pela produção do material serão contemplados com a Oficina de Edição de Imagens e Sustentabilidade, retornando a campo para gravar novamente o conteúdo a partir dos conhecimentos adquiridos”, ressalta Micheline.

A etapa seguinte é a finalização dos vídeos. Uma produtora contratada irá transformar o material em um único vídeo para exibição em uma sessão especial de cinema.

“Para os estudantes, o programa é uma oportunidade por unir educação e tecnologia para falar sobre o meio ambiente. O recurso audiovisual é um incentivo para que eles se sintam motivados a estudar mais sobre os temas propostos no programa, que são saneamento, saúde, preservação de recursos naturais e do patrimônio público”, destaca Micheline Bernabé.

Há ainda, segundo ela, o ponto positivo de incentivar o trabalho em equipe e a colaboração de todos para um ambiente mais sustentável, uma vez que motiva os participantes a pesquisarem e apresentarem boas práticas ambientais no entorno de suas escolas e bairro onde moram. “Também é uma forma de despertar nos jovens o interesse para a vida profissional. Com as oficinas de edição de imagens e sustentabilidade, os alunos são apresentados a diversos campos de trabalho, relacionados ao saneamento e ao audiovisual”, afirma.

A EMEB Jenny Guárdia tem 32 alunos no programa e já fez a seleção do vídeo para o “Cine BRK Sustentável”. Segundo a pedagoga Rosana Maria Furtado Wingler, o vídeo aborda o cuidar, com a temática de conscientização sobre a preservação do meio ambiente. “O projeto criado em nossa escola tem por finalidade a reciclagem de papel e a produção de fertilizantes com sobras de alimentos a partir do uso da composteira. Com isso, o papel é reaproveitado e as plantas recebem o cuidado natural que precisam. Também citamos no vídeo a necessidade da contribuição da comunidade na proteção e cuidado com os córregos do bairro. Todos nós podemos ajudar”, salienta.

Na sua opinião, o Programa Cuidar Mais estimula os alunos, seus familiares e a comunidade em geral a compreenderem o meio ambiente em sua totalidade e a obterem conhecimento sobre as consequências que certos atos podem causar. “É uma iniciativa que facilita o entendimento de que a sobrevivência dos ecossistemas depende de cada um fazer sua parte, sempre a favor da preservação das nascentes, córregos, rios, matas e tantos outros”, ressalta Rosana.

Educação infantil

A agenda de visitas às escolas da educação infantil deve ser iniciada em setembro. As instituições de ensino participam com a “Corrida do Saneamento”, uma atividade para reforçar o conteúdo trabalhado pelos professores em sala de aula, e que consiste em um jogo de tabuleiro que tem os próprios alunos como peças do jogo.

Após essa fase, acontece uma Mostra Cultural. Neste ano, o Programa Cuidar Mais terá o envolvimento de 520 alunos da educação infantil da rede pública municipal e privada de ensino.

As escolas do Programa Cuidar Mais 2023:

Ensino Fundamental

EMEB Jenny Guárdia

EMEB Luiz Marques Pinto

EMEB Luiz Semprini

EMEB Monteiro Lobato

EMEB Prof. Deusdedit Baptista

EMEB Profª Gércia Ferreira Guimarães

EEEFM Prof Petronilha Vidigal

Colégio Jesus Cristo Rei

Educação Infantil

EMEB Alberto Sartório

EMEB Eliseu Lofego

EMEB Irmã Margarida

EMEB José Antonio Colombini Egranphonte – Super Creche

EMEB Laurindo Sasso

EMEB Maria das Dores Pinheiro Amaral

EMEB Maria das Graças Felippe

EMEB Monte Alegre

EMEB Sandra Monteiro Vargas Piassi

Colégio Jesus Cristo Rei

Escola Bem-Te-Vi

Escola Adventista

Instituto de Pesquisas Educacionais – IPE