Circuito de Corridas Maçônicas chega a Cachoeiro

Para quem gosta da prática de atividades física de rua, não pode perder a etapa terra do Circuito de Corridas Maçônicas, promovida pelo Instituto Grande Loja e a Grande Loja Maçônica do Espírito Santo.

Serão três etapas em três cidades do Estado: Colatina (Fogo), Cachoeiro (terra) e Linhares (água). Essa é a segunda e acontecerá no dia 3 de setembro, a partir das 7h. Serão 5km de corrida ou 3km de caminhada, a escolha do participante.

De acordo com a organização do evento, o objetivo do circuito é promover a saúde e bem-estar para as pessoas por meio da prática da corrida e caminhada.

A etapa fogo, no município de Colatina, foi concluída em 18 de junho e a água, que acontecerá em Linhares, será no dia 5 de novembro.

As inscrições podem ser realizadas no site https://circuitomaconico.com.br/. O valor solidário é de R$60,00 e 1kg de alimento.