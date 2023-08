Colesterol alto tem sintomas? Entenda e conheça os riscos para o coração

Apesar de representar um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, o colesterol elevado não apresenta sintomas. O Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol, celebrado na última terça-feria (8) chama a atenção para o tema, já que, no Brasil, as doenças cardiovasculares representam as principais causas de mortes, de acordo com o Ministério da Saúde.

O colesterol é uma gordura essencial para o funcionamento do corpo, mas em níveis elevados pode ser prejudicial à saúde. O corpo produz parte dessa substância, tornando necessário controlar a dieta para evitar sobrecarregar o organismo. Uma alimentação com alto teor de gorduras saturadas e com muitos alimentos ultraprocessados pode ser fator de risco para aumento do colesterol, é o que diz o cardiologista da Unimed Sul Capixaba Wilson Gonçalves.

“Quem busca um ritmo de vida saudável, com alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e acompanhamento médico regular tem menos chance de ter problemas com colesterol alto. E é imprescindível não negligenciar as taxas, porque são elas que direcionam as condutas médicas”, orienta.

Com uma estrutura dedicada ao coração, a Unimed Sul Capixaba presta um cuidado completo e integrado na área cardiológica, desde o momento em que o paciente dá entrada no Pronto Atendimento até consultas, exames de alta complexidade, tratamentos, cirurgias simples e complexas, e UTI Coronariana.

Segundo Wilson, o colesterol alto é uma condição que precisa ser tratada, já que há risco de desenvolver doenças cardiovasculares, infarto, AVC, além de doença arterial periférica, que afeta a circulação nos membros inferiores.

O Hospital Unimed conta com uma ala direcionada apenas para demandas cardíacas, com uma série de recursos exclusivos, incluindo uma sala híbrida projetada especificamente para cirurgias cardiológicas, como cirurgia vascular, neurorradiologia, embolização hepática, cirurgia de revascularização do miocárdio, troca valvar percutânea, implante de Cardioversor Desfibrilador Implantável (CDI), implante e remoção de marcapasso, implante de stent, cateterismo, angioplastia, e drenagem do pericárdio, entre outros.

A cooperativa também investe em equipamentos de ponta, como o tomógrafo multislice de 128 canais, possibilitando o exame de angiotomografia de coronárias. Este é um exame de imagem não invasivo que permite avaliar as artérias coronárias do coração utilizando um equipamento especializado para obter imagens 3D detalhadas das artérias coronárias e identificar possíveis obstruções ou estenoses. Esta é uma das principais ferramentas diagnósticas do Espírito Santo, exclusiva da Unimed Sul Capixaba, e a mais moderna do Sul do Estado para tratar doenças coronarianas.

A Unimed Coração conta também com equipamento de ressonância magnética, ecocardiograma, balão de contrapulsação aórtica, monitorização hemodinâmica minimamente invasiva, e outros. Todos estes recursos estão disponíveis para clientes Unimed, atendimentos particulares e convênios.