Coletivo seguro: Guarda Civil realiza operação em ônibus e terminais

Com o propósito de oferecer mais segurança aos cidadãos que andam de ônibus diariamente no município da Serra, a Guarda Civil Municipal (GCM) da Serra instituiu a “Operação Coletivo Seguro”. O objetivo é prevenir e inibir crimes dentro dos transportes coletivos.

Nos últimos 30 dias, 76 ônibus foram abordados pela GCM e 3.080 pessoas receberam as instruções e orientações de segurança.

A “Operação Coletivo Seguro” GCM é realizada por meio de visitas tranquilizadoras nos ônibus, dando orientações de segurança aos munícipes. A operação é realizada semanalmente e, eventualmente, é realizada em parceria com outras instituições de segurança, como as polícias Militar e Civil.

Para realizar o trabalho a Guarda Civil Municipal da Serra realiza um mapeamento de segurança e as operações são feitas em lugares onde mais crimes são registrados e em horários e dias de mais incidências.

As visitas tranquilizadoras também acontecem nos terminais de ônibus da Serra. Com essa estratégia, algumas ocorrências de tráfico de drogas já foram capturadas pelo grupamento.

“O município da Serra é o com maior número de habitantes do Estado e possui rodovias federais, estaduais e municipais. Com isso, é necessário um trabalho intenso das forças de segurança para diminuir este tipo de delito nos coletivos. Estas operações trazem tranquilidade a nossa população, com maior sensação de segurança”, explica o secretário de Defesa Social Joel Lyrio.