Comissão da Câmara de Cachoeiro cobra funcionamento do castramóvel

A Comissão Permanente de Agricultura e Meio Ambiente da Câmara de Cachoeiro de Itapemirim, representada pelo presidente, vereador Júnior Corrêa (PL), pelo relator Alexandre Maitan (UB) e o membro Paulinho Careca (PSB), realizou nesta quinta-feira (17) uma reunião com a Gerência de Proteção e Bem-estar Animal da Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente, representada pela coordenadora Andressa Colombiano, a subsecretária Dayana Pin Ramos e a gerente Sara Natividade, para alinhar e discutir projetos de castração animal no município.

Há sessenta dias da realização de uma audiência pública na Câmara, em que o uso do castramóvel no município foi amplamente discutido, os vereadores cobraram atualizações sobre a situação do equipamento às representantes do Executivo. De acordo com Andressa Colombiano, o município cumpre as exigências do Conselho Regional de Medicina Veterinária, se preparando para uma vistoria com data a ser definida. “O castramóvel se encontra no pátio da Unidade de Vigilância Sanitária recebendo os devidos ajustes, como a troca da plotagem, emplacamento, entre outros detalhes. Acredito que não teremos qualquer problema com a aprovação. Outra providência é quanto à contratação de clínicas veterinárias para a realização conjunta das castrações, pois o uso do equipamento depende de uma estrutura de apoio para os animaizinhos”, explicou.

Questionada pelo vereador Paulinho Careca sobre um boato que correu na cidade, quanto à possibilidade de doação do equipamento às universidades locais para a realização dos procedimentos, Andressa explicou que há o entendimento de que ‘parcerias’ entre o Executivo e as universidades seriam positivas. No entanto, ressaltou que a universidade local que atende com o curso de Medicina Veterinária, ainda não está na fase de estágios, motivo pelo qual para se concretizar essa ideia ainda vai demorar um tempo, mas, que a única possibilidade seria de uma parceria e não a doação do equipamento.

Pet Vida

Sobre a adesão do município ao programa estadual Pet Vida, a coordenadora se posicionou de forma otimista, afirmando que Cachoeiro já assinou o termo de adesão apresentado pelo Governo do Estado e que está em dia com toda a estrutura exigida, como o Fundo de Meio Ambiente (Fundo a Fundo), equipe técnica, planos de trabalho e demais requisitos. “Como será a repartição do valor, ainda não sabemos, mas atendemos a todos os requisitos exigidos. Todo o processo para darmos início às castrações está caminhando, o município não está inerte e cumpre os prazos para a regularização do castramóvel”, garantiu.

Na oportunidade, Andressa Colombiano ressaltou a importância da população recorrer ao canal da Ouvidoria Municipal, pelo 156, para solicitar atendimento a urgências com animais em situação de rua e casos de maus-tratos. “Temos equipes de sobreaviso. Recebemos de vinte a trinta chamados por dia e, na medida do possível, atendemos a todos eles. No caso de denúncias de maus-tratos contamos com o suporte da Polícia Militar ou da Polícia Militar Ambiental”, complementou a subsecretária Dayana.

Ao final da reunião, o presidente da Comissão, vereador Júnior Corrêa, alinhou com o grupo a realização de uma audiência pública, marcada para a próxima quinta-feira (24), às 15h, no plenário da Câmara Municipal de Cachoeiro, para discussão do Projeto de Lei 56/2023, para tratar os limites territoriais do Monumento Natural do Itabira.