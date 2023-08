Como diminuir as chances de uma insuficiência cardíaca

Nos últimos dias, muito se falou em insuficiência cardíaca. A doença que atingiu o apresentador Fausto Silva é, na verdade, o ponto final de todas as doenças do coração que não são tratadas devidamente. Sabendo disso, como diminuir as chances de ter a doença e precisar de um transplante de coração?

A insuficiência cardíaca é uma condição médica em que o coração não consegue desempenhar sua função adequadamente. Ela pode ser causada por outras diversas doenças como infarto, miocardite, doença de chagas, pressão arterial elevada e doenças das válvulas cardíacas. Tratar adequadamente essas doenças é o melhor caminho para reduzir as chances de uma insuficiência cardíaca.

O cardiologista Jorge Gadioli, coordenador da unidade coronariana do Vitória Apart Hospital, explica que assim como o câncer, o quanto antes essas doenças forem diagnosticadas e tratadas adequadamente, melhor para o paciente.

“A insuficiência cardíaca é o ponto final dessas doenças, mas quando elas não são bem tratadas. O paciente que tem hipertensão arterial, mas tem a pressão controlada, não faz insuficiência cardíaca. Se tem colesterol alto, mas é bem tratado não vai evoluir para infarto e insuficiência cardíaca. Um diabético, também tratado, não vai evoluir para infarto e insuficiência cardíaca. Identificado logo no começo e o quanto antes for tratado, melhor o resultado a longo prazo e muito menores as chances de precisar de um transplante lá na frente”, afirma.

Tudo isso, é claro, sem esquecer de um estilo de vida que inclua boa alimentação e exercício físico. “Ter uma dieta balanceada, fazer atividade física regularmente, evitar o tabagismo, reduzir o consumo de álcool. Tudo isso leva a uma melhora do estilo de vida, menores chances de ter doenças como diabetes, hipertensão, infarto e com isso se evita de uma evolução para doenças graves como a insuficiência cardíaca”, completa o médico.

Melhor UTI Cardiológica do ES

O Vitória Apart Hospital acaba de inaugurar uma nova Unidade Coronariana, com 10 suítes exclusivas com possibilidade de o paciente ter acompanhante 24 horas. Nessas suítes serão admitidos os pacientes com algum quadro clínico cardiológico para investigação e tratamento, internação intensiva de pacientes submetidos a cirurgia cardíaca, procedimentos diagnósticos e terapêuticos em eletrofisiologia e cardiologia intervencionista (hemodinâmica).

Esse é mais um investimento do hospital que foi reconhecido recentemente como a melhor UTI Cardiológica do Espírito Santo, premiado com o selo UTI Top Performer, concedido pela Epimed Solutions em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib). Apenas 22 unidades de saúde privadas do Brasil receberam o mesmo selo em 2023. Um reconhecimento ao trabalho de excelência da equipe médica e à qualidade da estrutura fornecida pelo hospital.

“O paciente com alguma suspeita de doença cardiológica é investigado de todas as maneiras no Vitória Apart Hospital, seja com relação a doenças coronarianas, arritmias, ou doenças valvares. Realizamos todos os exames complementares como ecocardiograma, teste ergométrico, holter e Mapa, além de termos uma equipe de cirurgia cardíaca de ponta. O paciente consegue fazer uma avaliação completa em um lugar só, com tempo curto e alto grau de eficiência. Isso tudo traz comodidade e segurança para o paciente”, conclui Gadioli.