Conceição do Castelo: prefeito busca melhorias para estradas rurais

O prefeito de Conceição do Castelo, Christiano Spadetto (Progressistas), esteve, nesta terça-feira (8), no Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER), para tratar sobre a realização de obras em rodovias da cidade.

No encontro com o diretor presidente do DER, José Eustáquio de Freitas, o chefe do Poder Executivo municipal conversou sobre o início das obras de recapeamento e revitalização da rodovia 472, que liga Conceição do Castelo ao Trevo de São Roque.

“O processo licitatório foi iniciado no dia 23/07/2023. Também foram tratados assuntos relacionados às estradas rurais de nosso município, como a rodovia Nicolau Falchetto. O Governo do Estado tem sido parceiro do município na melhoria de nossas vias de acesso”, relatou Spadetto por meio da rede social da prefeitura.

Também participou da reunião o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos de Conceição do Castelo, Cleone Batista.