Concurso Cine.Ema Nas Escolas abre inscrições de fotografia

O Concurso Cine.Ema Nas Escolas está com as inscrições abertas até 21 de setembro para fotografias que dialoguem com a temática socioambiental, produzidas em qualquer resolução e por qualquer tipo de dispositivo móvel (desde câmeras profissionais até celulares). É obrigatório que os estudantes descrevam como a fotografia se relaciona com a temática ambiental, as 10 fotografias selecionadas farão parte de uma exposição virtual no Instagram @festivalcineema, o regulamento e o formulário estão disponíveis no site www.cineema.com.br

O Concurso faz parte das ações do 9º Festival Cine.Ema (Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo) e busca despertar o olhar audiovisual, ao mesmo tempo que promove a sensibilização ambiental dos estudantes que participam das atividades.

Além de um certificado de participação na exposição Click da Ema, os estudantes com fotografias selecionadas receberão um “kit Cine.Ema” da 9ª edição do Festival, contendo bolsa, caderno, caneta, revista, camisa e outros itens promocionais, os cinco professores que mais orientarem trabalhos inscritos no concurso também receberão um “kit Cine.Ema”.

O 9º Festival Cine.Ema tem o patrocínio do Grupo Águia Branca e conta com a parceria da Reserva Ambiental Águia Branca. É uma realização da Caju Produções e do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Curadoria e critérios de seleção

A seleção das dez melhores fotografias será realizada por uma curadoria escolhida pela organização do Festival Cine.Ema, os critérios de avaliação englobarão originalidade, composição, impacto, mérito artístico e alinhamento com as questões ambientais. O resultado dos trabalhos selecionados será divulgado nas redes sociais do Cine.Ema, principalmente no Instagram e no site do evento.

Festival Cine.Ema

Criado em 2015 no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim (ES), o Cine.Ema promove experiências educativas, recreativas, democráticas, integrativas e culturais, atuando na sensibilização ambiental e na preservação de recursos naturais por meio da cultura.

Dentre suas principais atividades, estão mostras audiovisuais, seminários ambientais, oficinas, entre outros, voltados principalmente para crianças e adultos de comunidades que margeiam patrimônios naturais brasileiros. O nome curioso “Cine.Ema”, homenageia a pedra da Ema, símbolo de Burarama, a rocha tem uma cavidade que ao ser atingida pelo sol, projeta uma sombra no desenho do pássaro, esse jogo de luzes se aproxima da linguagem do cinema.

Dúvidas

Para obter mais informações ou esclarecer dúvidas sobre o regulamento, os interessados podem entrar em contato através do e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (27) 99926-4189, os interessados ainda podem acompanhar as ações do Festival Cine.Ema pelo Instagram.