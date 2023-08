Concurso público da Prefeitura de Ibitirama é retomado

O Concurso Público da Prefeitura de Ibitirama foi retomado. O comunicado que anuncia a reabertura foi publicado no último dia 2 e o certame vai servir para preenchimento de vagas do quadro de pessoal permanente da administração municipal.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 16 deste mês e seguirá até o dia 18 de setembro. E as provas objetivas e discursivas (quando for caso de haver) está marcadas para acontecer no dia 29 de outubro. Para os cargos que exigem prova prática, a avaliação está prevista para o dia 17 de dezembro. O resultado final do concurso está programado para ser divulgado no dia 11 de janeiro.

Aquelas pessoas que já haviam feito inscrição e o pagamento da taxa, na primeira abertura do certame, poderão solicitar o cancelamento e a devolução do valor. Isso poderá ser feito entre os próximos dias 9 e 16.

O edital completo e todas as informações sobre as novas inscrições do Concurso Público da Prefeitura de Ibitirama estão disponíveis no site www.idcap.org.br. E os candidatos devem estar atentos a todo o conteúdo constante do edital para a participação no concurso.

No dia 2, foram publicados o comunicado sobre a retomada do certame e em seguida foi republicado o edital de abertura. Além da republicação dos quatro anexos que tratam, respectivamente, sobre o cronograma do concurso, atribuições dos cargos, o conteúdo programático e auto-declaração de baixa renda, para solicitação de isenção da taxa.