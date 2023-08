Condutor morre após acidente entre veículo e caminhão em Vargem Alta

Um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (28), na Rodovia ES 164, na altura da localidade de São João, em Vargem Alta, resultou na morte de uma pessoa. A colisão entre um veículo de passeio e um caminhão ocorreu por volta de 8h.

De acordo com informações do condutor do caminhão, ele seguia no sentido Vargem Alta x Cachoeiro de Itapemirim, quando percebeu que o veículo de passeio, um Fiat Palio, de cor branca, seguia no sentido contrário e invadiu a contramão ao fazer uma curva.

O motorista do caminhão contou que tentou desviar para o acostamento, mas não conseguiu impedir a colisão. Com a batida, o condutor do Palio morreu preso às ferragens.

Duas equipes de resgate do Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados ao local. A Perícia Técnica já foi acionada.

Mais informações em instantes.