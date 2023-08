Conectados: uma imersão em conteúdos, influência e narrativas digitais

Evento presencial e exclusivo para 50 participantes reúne um grande time de especialistas em Vitória para você aprender a utilizar ao máximo as potencialidades das redes sociais e de todo ambiente digital para seu negócio e sua carreira. O encontro será no dia 26 de agosto, no Hotel Confort Suítes, das 8h30 às 18h30.

Entre as palestrantes está Mirna Borges, criadora do EconoMirna, canal com foco em Economia e Investimentos, com mais de 1,4 milhão seguidores nas redes.

Também participam Sérgio Denicoli, pós-doutor em Comunicação e CEO da AP Exata – Inteligência Digital, e a jornalista Andréia Lopes, consultora em comunicação e gestão de imagem e ex-secretaria de Estado de Comunicação, além de outros especialistas.

Para informações sobre inscrições, preços e mais detalhes sobre a imersão acesse o site www.conectados.apexata.com