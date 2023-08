Confira as instituições que estarão presentes na 38ª Feira da Bondade

Trinta e três organizações sociais de Cachoeiro estarão presentes na Feira da Bondade 2023. O evento, que neste ano chega à sua 38ª edição, vai acontecer no novo pavilhão do Parque de Exposição do município, entre 15 a 17 de setembro.

Representantes das instituições participaram de uma reunião na última terça-feira (29), no auditório da escola Zilma Coelho Pinto, bairro Ferroviários, para tratar dos preparativos da feira. No encontro, também foi apresentada a temática escolhida: “O bem não pode esperar”, que foi bem apreciada pelas entidades.

A Feira da Bondade é um tradicional evento realizado, anualmente, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), e tem como objetivo fomentar as instituições filantrópicas participantes e ajudá-las a conseguir recursos para manutenção de seus trabalhos sociais, por meio da comercialização de comidas e bebidas.

“A Apae busca estar sempre presente neste evento, que é de suma importância para divulgação das entidades de Cachoeiro. Como sempre, nossas expectativas são as melhores possíveis. Gostamos bastante do tema deste ano, pois, de fato, depois de tudo que passamos nos últimos tempos, não podemos esperar para fazer o bem a quem precisa”, expressa a presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cachoeiro de Itapemirim (Apae), Gabriely Bettini.

“A Feira da Bondade traz uma grande visibilidade para as pessoas conhecerem os trabalhos que as instituições realizam no município. Estamos muito empolgados e convidamos os visitantes para participarem desse grande evento”, salienta o presidente do Rotary Club de Cachoeiro de Itapemirim, Arildo Zanetti.

“A 38ª edição da Feira da Bondade tem como proposta fomentara atividade filantrópica em Cachoeiro, para atender, com urgência e bondade, a quem precisa. Estamos animados e esperamos o apoio da cidade para fazermos desta festa, algo inesquecível”, destaca a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.

A primeira-dama de Cachoeiro, Keyla Vetoraci, que participou da apresentação, salientou que todo o conceito da edição deste ano aponta para um objetivo: fomentar o bem e a ajuda ao próximo.

”A Feira da Bondade existe para que as pessoas conheçam trabalhos muito importantes executados por entidades que, nem sempre, têm a visibilidade necessária. Estamos com muitas expectativas para essa festa e contamos com o apoio e o trabalho de todos”, disse.

Programação

Além da diversificada oferta gastronômica preparada pelas entidades participantes, a Feira terá uma programação cultural com shows, atrações para o público infantil, homenagens e parque de diversões. A Semdes fará a divulgação completa em breve.

Confira as entidades participantes

Associação de Proteção e Assistência às Condenadas – (APAC FEMININA)

Associação de Pais Autistas de Cachoeiro de Itapemirim – (APACHES)

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cachoeiro de Itapemirim – (APAE)

Poca – Artes

Associação Beneficente Evangélica – (ASSOBEC)

Associação Teatral de Cachoeiro – (ASTECA)

Cáritas Diocesana da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

Comunidade Santa Terezinha

Comunidade Beneficente Espírita do Amor – (COBEA)

Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Criança Feliz, Brinquedo Sim

Encontro Conjugal Paróquia São Pedro

Espaço Criança Feliz

Federação das associações mov. Popular – (FAMMOPOCI)

Grupo Folclórico Tisunami

Grupo de Escoteiro Baden Powell

Igreja Assembleia de Deus Manancial das Bençãos – (ADEMAB)

Igreja Missionária Canaã – (ALEXON)

Natal Solidário

Igreja Missionária Vale das Bençãos

Igreja Vida Abundante

Igreja Assembleia de Deus Fortaleza de Adoração

Comunidade Nossa Senhora das Graças

F.N.C.C Mauriceia

Hospital Infantil

Núcleo Pedra

Paróquia Nossa Senhora das Graças

Programa de Assistência Social Casa Verde

Projeto Bem Me Quer Feliz

Projeto Mova-se

Anjos da Noite

Rotary Club Cachoeiro de Itapemirim

Projeto Renascer em Cristo