Confira o resultado do sorteio dos ingressos para o show do CPM 22 em Cachoeiro

O AQUINOTICIAS.COM em parceria com o Guia A, vai levar você no dia 12 de agosto no festival que promete abalar as estruturas do Sul do Estado, com a Banda CPM 22 em um show eletrizante, com os seus maiores sucessos.

E ainda, HERBOCINETICA (tributo ao RAIMUNDOS), B MELÃO (tributo ao RAPPA), CAPITAL SECRETA (rock nacional e internacional) e OS PELUDÃO (anos 80 e 90).

Confira abaixo os ganhadores do sorteio dos 5 pares de ingressos:

Kris Carvalho Nunes

Karol Neves Esposito

Lucas Nascimento

Raquel Cabral

Flávia Motta Rosa

Serviço

🎤CMP22

🎤HERBOCINETICA (tributo ao RAIMUNDOS)

🎤B MELÃO (tributo ao RAPPA)

🎤CAPITAL SECRETA (rock nacional e internacional)

🎤OS PELUDÃO (anos 80 e 90)

Data: 12 de agosto

Local: The Place Belas Artes

Ingressos: adquira clicando AQUI.

Informações: (27) 99997-1237.

Levando 1kg de alimento não perecível, a entrada fica pela metade do valor.