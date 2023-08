Conceição do Castelo: conheça as candidatas a Rainha da Festa do Sanfoneiro

São 12 candidatas de Conceição do Castelo que disputarão o título de Rainha e Princesas da Festa do Sanfoneiro 2023. O concurso que elegerá a vencedora será realizado no dia 31 de agosto, durante a programação do tradicional evento, que será realizad Centro de Eventos Joaquim Pinto Filho, o ‘Sanfonão’.

Além do desfile, a primeira noite da festa será encerrada com e banda Nós Três. Neste dia, a entrada será franca. Na sexta-feira (1°), acontece a abertura do rodeio, e em seguida show com Us Agroboy e Forró Numa Boa, também com entrada gratuita.

No sábado (2), quem sobe ao palco é a dupla Israel & Rodolffo, Alencacio Schuenk, DJ Leandro Prata. Neste dia, será cobrado ingresso no valor de R$ 30,00. Foram espalhados pontos de venda em Conceição do Castelo, nas lojas: Use, Mar a Mar e Anjos e Marmanjos; e em Venda Nova do Imigrante e Castelo na loja Tanea Modas.

No domingo (3), haverá o tradicional almoço com roda de viola com Wagner e Edmar, Xirú do Sul, além do Concurso do Sanfoneiro, sorteio beneficente, e shows com Poliana Mel e Bruna Viola, com entrada Franca.

Conheça as candidatas a Rainha da Festa do Sanfoneiro!

Alana Fontan Ferreira

Idade: 20 anos

Bairro: São João da Barra (Paraíso)

Ana Paula Garcia

Idade: 22 anos

Bairro: Centro

Camilly Lameira de Oliveira

Idade: 18 anos

Bairro: Centro

Emilly Faria Basílio

Idade: 16 anos

Bairro: Viçosa – Zona Rural

Francilene Xavier Azevedo

Idade: 23 anos

Bairro: Centro

Júlia Graciano

Idade: 17 anos

Bairro: Monforte frio – Zona Rural

Lavinnya Stein

Idade: 16 anos

Bairro: Centro

Letícia Filete

Idade: 18 anos

Bairro: Indaiá – Zona Rural

Lívia Rangel Bernardo

Idade: 18 anos

Bairro: Harvey Vargas Grilo

Polianne Camilly da Silva

Idade: 20 anos

Bairro: Nicolau de Vargas

Raísa Monteiro

Idade: 16 anos

Bairro: Monforte frio – Zona Rural

Rêmilly Ferreira Guarnier

Idade: 24 anos

Bairro: Zorzal

