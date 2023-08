Conselho Tutelar de Cachoeiro ganha sistema informatizado

O Conselho Tutelar de Cachoeiro de Itapemirim deu um passo significativo para modernização de suas atividades, com a implantação de um sistema informatizado para registro dos atendimentos realizados em prol dos direitos das crianças e adolescentes do município.

Nesta quinta-feira (17), os conselheiros das duas regionais do órgão participaram de treinamento para uso da nova ferramenta, que vai simplificar e agilizar as suas rotinas de trabalho.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), responsável pelo investimento, o sistema chega para potencializar o exercício das competências do Conselho Tutelar atribuídas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e qualificar os procedimentos de escuta, orientação, aconselhamento, encaminhamento e acompanhamento de casos.

A plataforma permite a unificação dos dados de crianças, adolescentes e famílias atendidas, possibilitando que, através de prontuário eletrônico, as informações estejam sempre atualizadas e disponíveis para os conselheiros e gestores públicos das áreas afins.

Outra vantagem é que todos os encaminhamentos para a rede de proteção e garantia de direitos da infância e adolescência passam a ser feitos de forma automatizada, desburocratizando os processos de envio de documentos e registros.

“Fortalecer e instrumentalizar o Conselho Tutelar é fundamental para ampliarmos a eficiência do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente no município. Com a informatização, teremos uma melhor base de dados relativos às demandas atendidas pelo órgão, o que vai nos ajudar nas tomadas de decisões e na formulação de políticas públicas voltadas ao público infantojuvenil”, afirma a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.