Continuam neste sábado (26) as buscas pelos três adolescentes desaparecidos em Sooretama

O trabalho conjunto para elucidar o desaparecimento dos três adolescentes em Sooretama segue em andamento. Neste sábado (26), equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil realizam buscas em terra, com o apoio de motociclistas e trilheiros moradores da região, em uma integração de esforços entre forças de segurança e a comunidade local. O Corpo de Bombeiros prosseguem aplicando os cães e um helicóptero do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (NOTAer) realiza sobrevoos.

Por volta das 8 horas da manhã, as equipes se reuniram na sala de situação instalada na Prefeitura de Sooretama, onde se dividiram para cobrir o máximo de áreas de busca. O trabalho é coordenado, neste sábado, pelo subsecretário de Gestão Estratégica da Sesp, coronel Reinaldo Brezinski.

Todas as denúncias estão sendo apuradas minuciosamente, mas, até o momento, os adolescentes não foram localizados. Um veículo suspeito de ter sido usado no caso foi apreendido e encaminhado para perícia. A análise segue em andamento e não há detalhes que possam ser repassados neste momento. Nesta sexta-feira a equipe também realizou diligências em uma casa onde, segundo uma denúncia anônima, estariam traficantes envolvidos com o desaparecimento, entretanto, nada foi encontrado.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do desaparecimento e todas as hipóteses são consideradas. Qualquer informação que ajude o trabalho das forças de segurança pode ser repassada de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.