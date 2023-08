Correios celebra Dia do Selo com homenagem aos 180 anos do Olho de boi 

Hoje é o Dia Nacional do Selo, e os Correios estão comemorando a data de uma forma muito especial: lançando uma releitura do primeiro selo postal brasileiro, o Olho de boi, que completa 180 anos neste 1º de agosto. Os eventos de lançamento acontecerão em Brasília/DF, Recife/PE e Ribeirão Preto/SP.

A releitura do Olho de boi chega pelas mãos do artista Fábio Lopez, que usou a computação gráfica para adicionar (pós-)modernidade aos três selos originais, de 30, 60 e 90 réis. Os selos ganharam cores marcantes, porém, mantendo os arabescos característicos da obra homenageada. O resultado remete à arte pop, que tem o estadunidense Andy Warhol como um de seus maiores representantes.

A emissão do Olho de boi representa um marco no sistema postal brasileiro. Antes do selo, as postagens eram pagas pelo destinatário da carta, no momento do recebimento. A partir de 1843, o pagamento passou a ser feito pelo remetente, desembaraçando o processo de distribuição das correspondências.

O Olho de boi já figurou em inúmeros selos e blocos comemorativos. Para o seu aniversário de 100 anos, em 1943, o primeiro selo postal brasileiro ganhou um bloco com as imagens do Imperador D. Pedro II e do Presidente Getúlio Vargas. Já os seus 150 anos foram marcados por uma estampa com personagens da Turma da Mônica, em 1993. A comemoração dos 170 anos começou dois anos antes, com o lançamento do selo de 30 réis em bronze, em 2011, do selo de 60 réis em prata, em 2012, e, finalmente, do selo de 90 réis em ouro, em 2013. Muitas outras homenagens ao Olho de boi foram feitas ao longo dos anos.

Os selos comemorativos têm valores distintos. A emissão de 30 réis custa o valor de 1º Porte da Carta (R$ 2,45); a de 60 réis, 2º Porte da Carta (R$ 3,40); e a de 90 réis, 3º Porte da Carta (R$ 4,75). Cada selo tem tiragem de 72 mil exemplares, totalizando 216 mil unidades à venda. Para adquirir a emissão comemorativa pelos 180 anos do selo Olho de boi, ou qualquer outro selo em comercialização, acesse a loja virtual Correios Shopping.

Filatelia segue viva – A consolidação das comunicações via internet e os novos métodos de franqueamento postal, necessários para garantir celeridade aos processos de postagem, tratamento e distribuição, tiveram como consequência a redução da utilização de selos nos objetos que circulam nos Correios. No entanto, as vertentes culturais, institucionais e mercadológicas da filatelia são incontestáveis e abrangentes, atravessando fronteiras e pessoas das mais diversas formas.

Por isso, para comemorar o Dia do Selo, o Blog dos Correios conheceu a história de filatelistas e relação deles com essas pequenas e expressivas estampas de papel que são capazes de proporcionar novos saberes e a documentar o mundo.