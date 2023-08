Corrida de rua poderá ter categoria para PcD

Segundo proposta que tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, as pessoas com deficiência poderão participar de corridas de rua em modalidade própria, resguardando suas especificidades. Pelo texto, a premiação deverá manter proporcionalidade em relação à bonificação principal.

O autor do do Projeto de Lei (PL) 454/2023 é o deputado Gandini (Cidadania). O parlamentar defende a necessidade e o direito desse grupo em fazer parte das competições ao recorrer ao Estado para que promova políticas inclusivas, superando preconceitos e estigmas por parte da sociedade.

“Ao garantir o direito de pessoas com deficiência em participar de corridas de rua, estaremos promovendo a autonomia e a dignidade dessas pessoas, permitindo que elas se sintam parte integrante da sociedade e quebrando as barreiras físicas e sociais que as marginalizam”, assegura o deputado.

Tramitação

A matéria receberá o parecer das comissões de Justiça, Direitos Humanos, Desporto e Turismo e Finanças.