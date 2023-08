Crea-ES de Alegre apresenta estudos sobre doenças de plantas em Brasília

Inspetores do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito (Crea-ES) de Alegre participaram, com pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), do 53° Congresso Brasileiro de Fitopatologia (CBFITO), em Brasília.

A capital do País foi sede do mais tradicional evento da área de doenças de plantas do Brasil, no início deste mês. A equipe capixaba apresentou cinco trabalhos relacionados ao tema e uma palestra sobre “Clima e Distribuição Geográfica de Doenças de Plantas”, ministrada pelo Prof. Dr. Willian Bucker Moraes.

Desafio e Avanços

O intuito do evento foi analisar os avanços científicos relacionados às doenças de plantas e as estratégias para controle, facilitar o intercâmbio de saberes e a antecipação dos futuros desafios a serem enfrentados no campo.

O 53º SBF reuniu especialistas em ensino, pesquisa e extensão, tanto do setor público quanto privado, assim como estudantes de várias partes do Brasil e do mundo.

Confira os trabalhos apresentados:

Breno Benvindo dos Anjos | Análise da Dinâmica e Estrutura de Focos da Murcha de Fusário em Coffea canéfora

| Análise da Dinâmica e Estrutura de Focos da Murcha de Fusário em Coffea canéfora Matheus Ricardo da Rocha | Resistência de Genótipos de Coffea canephora, Grupo Robusta, a Fusarium solani

| Resistência de Genótipos de Coffea canephora, Grupo Robusta, a Fusarium solani Simone Paiva Caetano Bucker | Favorabilidade Climática para a Ocorrência da Ferrugem do Cafeeiro no Espírito Santo

| Favorabilidade Climática para a Ocorrência da Ferrugem do Cafeeiro no Espírito Santo Sophia Machado Ferreira da Silva | Eficácia do Controle Químico no Manejo da Murcha de Fusário em Coffea canéfora

| Eficácia do Controle Químico no Manejo da Murcha de Fusário em Coffea canéfora Willian Bucker Moraes | Modelos Logísticos Baseados em Dados Meteorológicos para Estimar a Probabilidade de Risco de Ocorrência de Epidemias da Ferrugem em Cafeeiro Conilon