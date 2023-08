Criança cai de barranco de aproximadamente três metros em Cachoeiro

Um menino de dois anos caiu de um barranco com aproximadamente três metros de altura no bairro Gilson Carone em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente foi registrado no início da noite deste domingo (20), próximo a um bar.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para realizar o resgate da criança, mas quando chegou ao local, que não era de difícil acesso, o menino já havia sido socorrido pela mãe, que o segurava no colo.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, ambos foram colocados na viatura e, na avaliação preliminar, não foi constatado sinal de fratura, deformidade ou edema. O menino e a mãe foram levados para o Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim.

O estado de saúde da criança não foi informado pelo hospital.