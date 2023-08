Criminosos arrombam lanchonete no Centro de Cachoeiro

A lanchonete Afrodisíaca, localizada no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, foi alvo da ação de criminosos entre a noite de domingo (13) e a madrugada desta segunda-feira (13).

Segundo informações do proprietário da lanchonete, Gilson Rosa, os criminosos tiveram acesso ao local pelo rio Itapemirim, que fica nos fundos do estabelecimento. Eles usaram uma escada e abriram um buraco, de aproximadamente meio metro, na parede do banheiro do local.

Ainda, de acordo com Gilson, os criminosos desligaram o relógio de energia e por conta disso, as imagens da ação não foram registradas. Também não é possível identificar o horário do fato

Os criminosos beberam e comeram o que havia dentro da lanchonete, e fugiram levando o dinheiro que estava no caixa. No domingo (13), a lanchonete funcionou até às 15h.

“Estamos estarrecidos como deixaram a lanchonete. Não me sinto protegido com tanta insegurança. Não abriremos a lanchonete até que os reparos sejam feitos”, comenta Gilson.

O proprietário registrou boletim de ocorrências. A Polícia Civil do município vai apurar o caso.