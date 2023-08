Deputado aponta ES como estado mais transparente do Brasil

O deputado federal Gilson Daniel (Podemos) destacou o Estado do Espírito Santo como o mais transparente do Brasil, nesta quinta-feira (17), durante sessão ordinária na Câmara dos Deputados, em Brasília.

“O estado que é triplo A. Ou seja, é o estado mais transparente do Brasil. É o estado que tem a melhor liquidez. É o estado que tem a melhor poupança corrente e o menor endividamento. Estado organizado, um estado que tem fundo soberano. É o único estado do Brasil que tem fundo soberano”, explicou o parlamentar.

A gestão do governador Renato Casagrande (PSB) também foi enaltecida na tribuna da Casa de Leis federal.

“Devido a ter essa organização orçamentária e financeira, de estar organizado para a execução de políticas públicas, aquela que faz a diferença lá na ponta, nos municípios, onde as pessoas vivem, o nosso governador, por ter essa organização financeira, pode fazer obras importantes e impactantes”, afirmou Gilson Daniel.

