Deputados defendem mais infraestrutura para o setor de rochas no Sul do ES

Os novos investimentos em infraestrutura e mobilidade no Espírito Santo pautaram a abertura de uma das maiores feiras de rochas ornamentais da América Latina, a Cachoeiro Stone Fair, que aconteceu na noite de segunda-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do estado.

A solenidade contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (Podemos) e dos deputados Callegari (PL), Dr. Bruno Resende (União) e Allan Ferreira (Podemos). O governador Renato Casagrande (PSB) e representantes de entidades ligadas ao setor também participaram.

O prefeito Vitor Coelho (PSB) apresentou a projeção do novo parque de exposições da cidade e falou dos novos investimentos. “O parque será moderno e mais amplo, para dar mais capacidade e agilidade nos negócios gerados na feira e em outros eventos. Precisamos investir em mobilidade e infraestrutura e, para isso, contamos com o Governo Estadual” afirmou.

A construção do aeroporto da cidade foi uma das obras mais comentadas. O chefe do Legislativo garantiu o apoio para que os projetos necessários ao desenvolvimento da região saiam do papel.

“A Assembleia Legislativa tem papel essencial no desenvolvimento do Espírito Santo e por isso, trabalha alinhada ao Governo do Estado, debatendo e aprovando peças orçamentárias e discutindo os melhores caminhos e investimentos. Tanto o aeroporto, como também as obras de melhoria na malha viária são necessárias para fomentar a economia desta região, que é forte não apenas pela exploração do mármore e granito, mas também pela capacidade turística”, afirmou Marcelo.

Segundo Casagrande, a agenda para o desenvolvimento do sul capixaba passa pela entrega do novo modal em Cachoeiro e com fomento para o setor de rochas. “Estamos investindo em infraestrutura; vamos trabalhar para entregar o aeroporto, mas também buscamos atrair novas empresas do setor para o Espírito Santo, com incentivos fiscais”, disse o governador.

Os parlamentares garantiram apoio ao governo estadual para a realização dos projetos que pautaram a noite. “A cidade tem o maior evento de rochas do país e o aeroporto será um importante instrumento para o crescimento regional. E é nosso papel como deputados estaduais apoiar essas iniciativas”, disse Bruno Resende.

“Tudo o que for necessário para levar mais crescimento e conforto para a população terá o meu apoio e também a minha fiscalização”, alegou Callegari.

Para Allan Ferreira, é preciso continuar trabalhando em conjunto para que novos negócios cheguem à região. “É o maior evento deste segmento, que movimenta muitos negócios e por isso, os poderes devem continuar trabalhando unidos para que Cachoeiro e as outras cidades do sul se tornem ambientes cada vez mais propícios a novo negócios”, afirmou o parlamentar.

Cachoeiro Stone Fair

Um dos maiores eventos de rochas ornamentais da América Latina, a feira acontece dede 1989 em Cachoeiro e atrai empresas em busca de novidades e tendências do mercado durante os dias de exposição e comercialização de pedras como mármore e granito, máquinas de extração e beneficiamento, peças e insumos, além de entidades de crédito.

A última edição do evento contou com 20 mil visitantes e 180 expositores. Em 2023, a feira conta com visitantes de 600 cidades brasileiras e 26 países que participam comprando ou expondo seus produtos e serviços. A feira acontece até o dia 25 de agosto, das 14 às 18 horas, no Parque e Exposições de Cachoeiro. A entrada é gratuita.