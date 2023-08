Dia D da Multivacinação: 31 locais para vacinar no sábado (2)

No próximo sábado (2), será realizado o Dia D da campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes. Em Cachoeiro, as doses estarão disponíveis em 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde).

O atendimento nas unidades localizadas na sede do município será realizado das 8h às 16h. Nas do interior (distritos), das 9h às 15h.

Serão ofertadas às crianças as seguintes vacinas: Hepatite B, Penta, Pólio inativada, Pólio oral, Rotavírus, Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Febre amarela, Tríplice viral (SCR – sarampo, caxumba e rubéola), DTP, Hepatite A e Varicela, Tetra Viral, COVID e Influenza.

Já para os adolescentes menores de 15 anos, estarão disponíveis a HPV, Difteria e tétano (dT), Meningocócica ACWY, Febre Amarela, tríplice viral, Hepatite B, Influenza e COVID de acordo com a situação encontrada.

Para as doses referentes à Covid-19 e Influenza (gripe), é necessário que as pessoas sigam as especificações de acordo com a faixa etária.

Para receber os imunizantes, é preciso comparecer aos locais de vacinação apresentando o cartão de vacinas e CPF ou cartão do SUS.

“A imunização é a melhor forma de prevenir doenças. Não deixe de comparecer e colocar seu cartão de vacina em dia”, reforça o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

Unidades vacinadoras

Policlínica Municipal

Zumbi

Otto Marins

Vila Rica

Recanto

Paraíso

Alto União

Amaral

São Luiz Gonzaga

Ferroviários

BNH de Baixo

BNH de Cima

Gilson Carone

Valão

Coramara

Parque Laranjeiras

Agostinho Simonato

Jardim Itapemirim

Aeroporto

Córrego dos Monos

Conduru

São Vicente

Itaoca

Coutinho

Burarama

Pacotuba

Abelardo Machado

Aquidaban

Novo Parque

Village da Luz

Soturno