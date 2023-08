Dia das Santas Casas: Cachoeiro tem hospital mais antigo do Sul do Estado

Na última terça-feira (15) é comemorado o Dia Nacional das Santas Casas de Misericórdia. E a Santa Casa de Cachoeiro há 123 anos mantém sua importância para o Sul do Espírito Santo, sendo o mais antigo na região.

Ao longo desses anos, a Santa Casa Cachoeiro conquistou a confiança da população pelo seu atendimento e passou a ser uma referência em atendimento de saúde não só para o município, mas também para todo o Espírito Santo.

É o único hospital referência em traumas que funciona 24 horas e é responsável pelo atendimento de pacientes em mais de 25 cidades do sul.

Embora seja uma instituição centenária, está sempre se modernizando, oferecendo serviço e atendimento de excelência.

Este ano deu um importante passo para ser ainda mais reconhecida ao iniciar a consultoria Organizacional Nacional de Acreditação (ONA), que é um método de avaliação e certificação que busca promover a qualidade e segurança na assistência no setor de saúde.

Além disso, o hospital implantou o projeto Lean nas Emergências, um programa que é realizado pelo Ministério da Saúde, que tem como objetivo promover oportunidades de aprendizado, aprimorar as práticas de gestão e contribuir com a qualidade da saúde da população.

O superintendente da Santa Casa, Afrânio Emílio Carvalho da Silva, lembrou a importância do hospital por meio dos números. Só no ano passado, o número de internações chegou a 8.951. Além disso, em 2022 o hospital registrou 31 mil atendimentos de urgência, oito mil cirurgias e 17 mil atendimentos de hemodiálise.

Na busca por modernizar sua estrutura física, a Santa Casa fez a adequação do seu Plano Diretor Hospitalar. A primeira fase de obras contemplará reforma e construção dos blocos denominados C e D. O valor total do investimento é de R$ 36 milhões. O recurso está sendo feito por meio de captação com a iniciativa pública e privada.

“Hoje a Santa Casa é um hospital que faz parte da história de Cachoeiro e uma referência para os capixabas. E diariamente trabalhamos para manter nosso padrão de excelência, com um serviço humanizado e que atenda a todas as pessoas que precisam de saúde na nossa região”, destacou.