Dia do Psicólogo: cuidados para além do tratamento médico

Problemas de saúde mental estão cada vez mais comuns, segundo informações da Organização Mundial de Saúde (OMS). E novos dados apontam que, entre os pesquisados, o Brasil tem 86% da população com algum transtorno e é o país com a maior incidência de ansiedade. Diante desse contexto, o tratamento psicológico se tornou imprescindível para aliar a cura do corpo à cura da mente. Neste domingo, dia 27, é celebrado o Dia do Psicólogo e a data reforça a importância desses profissionais em processos de cura patológica e emocional.

Na busca por oferecer saúde integral, a Unimed Sul Capixaba destaca-se não apenas pelo tratamento médico de qualidade, mas também por seu compromisso em cuidar do bem-estar emocional tanto dos colaboradores quanto dos pacientes.

“Buscamos o cuidado para além das intervenções clínicas. A abordagem humanizada e o acompanhamento psicológico têm sido fundamentais para o bem-estar dos pacientes e familiares. Vemos isso no dia a dia do hospital, em nossos atendimentos e acompanhamento, na evolução dos tratamentos e no atendimento às demandas diárias que temos”, conta a psicóloga da Unimed Sul Capixaba, Juliana Xavier Machado.

Compreendendo que a saúde mental está diretamente ligada à saúde física, a Unimed Sul Capixaba desenvolveu o Núcleo de Assistência Integrada aos Colaboradores (Naice). Apesar de idealizado há mais tempo, esse projeto ganhou força no início da pandemia de Covid-19, diante da demanda de oferecer suporte emocional e acolhimento aos funcionários da empresa. O objetivo principal é prevenir e tratar questões emocionais existentes, garantindo um ambiente de trabalho saudável.

O Naice adota uma abordagem abrangente por meio de um calendário de ações itinerantes e palestras. Temas como saúde emocional, finanças pessoais, relação com o corpo e alimentação saudável são abordados. Desde o seu lançamento, o Núcleo tem sido procurado por gestores que reconhecem a importância de tratar esses assuntos dentro de suas equipes. A base das ações do Naice é a psicologia positiva, um enfoque que não só visa tratar problemas, mas também promover um estado de saúde geral que previne o surgimento de doenças.

“As ações buscam fomentar junto aos colaboradores a importância do autocuidado emocional. Da mesma forma que precisamos cuidar da nossa saúde física, as nossas emoções também precisam de atenção. Não queremos minimizar e desacreditar as doenças, mas ressaltar o cuidado com a saúde no campo psíquico”, reforça a analista de Recursos Humanos e psicóloga organizacional da Unimed Sul Capixaba, Simonne Lopes.

O diferencial do Jeito de Cuidar da Unimed Sul Capixaba é refletido no dia a dia dos profissionais de psicologia, que atuam para criar um ambiente de confiança e empatia para os pacientes. O atendimento humanizado vai além do diagnóstico clínico, envolvendo a compreensão das necessidades emocionais dos indivíduos e este fator contribui não somente para o tratamento eficaz, mas promove um espaço em que os pacientes sentem-se ouvidos e apoiados.

“Muitas vezes, fazemos o papel da mão ou do abraço que os familiares precisam para o enfrentamento de processos desafiadores de pessoas queridas. Além disso, somos parceiros das equipes médicas, fornecendo informações importantes para complementar e auxiliar prognósticos. Saber que faço parte do processo de cura dos pacientes por meio da profissão que eu escolhi, me traz muita satisfação pessoal”, complementa Juliana.