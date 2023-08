Drogas são apreendidas em mata de Marataízes

Na última quinta-feira (17), a Polícia Militar realizou uma ação para cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Santa Rita II, em Marataízes, que resultou na apreensão de uma grande quantidade de maconha, cocaína, crack e haxixe.

Durante a operação, foram encontradas drogas escondidas em uma mata, próximas às casas populares na localidade conhecida como “Buraca”. A ação foi realizada pela Força Tática e K9 da 9°Cia Independente.

Na ação foram apreendidos quatro tabletes de maconha, pesando 1kg cada, outros dois tabletes menores com 250 gramas, e três buchas da mesma droga, 42 pinos de cocaína, cinco papelotes grandes e quatro papelotes pequenos de cocaína, uma porção de pasta base, quatro pedras grandes, 10 pedras pequenas e uma porção de crack de 260 gramas, uma porção de haxixe, e duas balanças de precisão.

Todo o material apreendido foi entregue na 9° Delegacia Regional de Itapemirim. Nenhum suspeito foi preso.

