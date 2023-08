Duas pessoas foram presas com drogas em ação conjunta da polícia

Ação conjunta da polícia militar de Mimoso do Sul, e da polícia civil, de Apiacá, realizou uma operação, na madrugada deste sábado (26) de cumprimento de mandado de busca e apreensão e um de prisão contra traficantes da região do município de Apiacá.

Ao todo 20 policiais militares (comandados pelo Major Cavatti) e oito policiais civis (chefiados pelo Delegado Dr. Sandro Zanon) participaram das abordagens às residências alvos dos mandados.

Duas pessoas foram detidas, sendo uma mulher com 24 pinos com substâncias similar a cocaína e um menor com 124 pedras similares ao crack. A PMES participou com efetivos das P/2 e Forças Táticas/K9 do 3° Batalhão e FT/K-9 da 15ª Cia Independente