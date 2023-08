Dupla suspeita de vários furtos em Guaçuí é presa pela Polícia Civil

Dois suspeitos de um furto ocorrido na residência de um idoso em Guaçuí, foram presos durante uma ação da Polícia Civil do município na tarde da última quinta-feira (24). Eles foram autuados em flagrante.

Segundo informações da Polícia Civil, na madrugada de quinta-feira 24), os dois suspeitos, de 23 e 21 anos, entraram na residência de um idoso, pela janela, e furtaram vários objetos, causando um prejuízo de quase R$ 2 mil para a vítima.

No momento do crime, o idoso não estava na residência e, ao chegar ao local pela manhã, percebeu que a janela da casa tinha sido quebrada e que tinham sido levados vários objetos.

Ale se dirigiu até a Delegacia do município, que fica a poucos metros da sua residência, para registrar o fato. Ao retornar para casa, percebeu que os autores tinham voltado ao local e furtado duas furadeiras.

O idoso retornou a Delegacia e contou o que tinha acontecido. Uma equipe da Polícia Civil saiu imediatamente em perseguição aos autores, que foram localizados e presos em flagrante, porém os objetos já não estavam mais em poder deles. Eles informaram que tinham sido trocados por drogas.

Os dois presos têm passagens por furtos na cidade e são constantemente vistos pelas ruas da cidade, cometendo delitos. Eles foram autuados em flagrante e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

