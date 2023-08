É amanhã! Guaçuí recebe o maior tributo ao ABBA e Bee Gees das Américas

Que tal curtir uma noite mágica de Flash Back com ABBA e Bee Gees nesta véspera do Dia dos Pais? O Linus & Casa da Prata Restaurante, em Guaçuí, vai oferecer essa nostalgia neste sábado (12).

O baile dançante com ABBA Majestät e Bee Gees Way terá todo o clima dos anos 70, 80 e 90, unindo o charme do ambiente do restaurante com as melhores lembranças dessas três décadas inesquecíveis. DJ Manu também animará a noite nos intervalos.

Maior Tributo das Américas, ABBA Majestät combina vocais impressionantes, com musicalidade ao vivo de alta qualidade e harmonias perfeitas meticulosamente recriadas, trajes autênticos e réplicas fiéis compõem mudanças de figurino hipnotizantes.

Em qualquer show tributo, a atenção aos detalhes é pré-requisito, sendo assim, na ABBA Majestät, absolutamente, nada foi deixado ao acaso, produzindo sim, o último grau de autenticidade, para cada linha vocal e instrumental, executado ao vivo em toda a sua plenitude.

Já a banda Bee Gees Way promete embarcar o público em uma viagem emotiva, remetendo aos sucessos das décadas de 60, 70 e 80, auge do sucesso da banda. O show apresenta requinte de detalhes cenográficos, figurinístico, instrumental e técnicas vocais de época aplicadas.

Os ingressos, que custam R$ 90,00, estão no último lote, então corra e garanta o seu! Em Guaçuí, estão sendo vendidos na sede do GFC Eventos/AQUINOTICIAS.COM, Linus & Casa da Prata Restaurante, Essencial Perfumaria e na Bella Pizza.

A compra pode ser feita ainda via PIX, com a chave CELULAR 28999090024. Quem optar por essa modalidade, deve enviar o comprovante para o número (28) 99909-0024 (clique aqui). (GFC Comunicações EIRELI – Editora de Jornal Sul Capixaba).

E tem mais! Quem for à caráter vai ganhar um drink temático: ‘Cuba Libre’.

Canções de sucesso embalam o Tributo

Os anos 70 serão homenageados no tributo ao ABBA e seus sucessos eternos, como: “Dancing Queen” e “Mamma Mia”, serão apresentados na noite mágica.

Já o tributo do lendário Bee Gees vai representar o final dos 70 e anos 80, com um show espetacular, que vai trazer os hits “Stayin alive” e “How deep is your love”.

As apresentações, em clima eletrizante, contarão com performances emocionantes. A ideia é transportar o público para os palcos da época de ouro da música dessas décadas. E o clima de máquina do tempo pode ficar ainda melhor para quem quiser chegar vestido a caráter, com o look retrô da época.

Os ambientes do Linus & Casa da Prata Restaurante serão decorados com elementos de cada década, visando proporcionar uma experiência imersiva e envolvente.

Além disso, o público poderá desfrutar de drinques, petiscos e da companhia de amigos e familiares. O espaço disponibiliza mesa e cadeira para levar o máximo de conforto a todos os participantes. E isso, regado a muita diversão e animação!