Eco101 é uma das melhores concessões federais em práticas socioambientais

Pelo quarto ano consecutivo a Eco101, foi reconhecida pela Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT), como umas das melhores concessões federais em práticas ambientais do país.

O reconhecimento reflete o desempenho das concessionárias de rodovias na esfera ambiental em 13 áreas, que englobam questões como política ambiental institucional, práticas voltadas a biodiversidade e tecnologias, bem como questões socioambientais inovadoras.

Essa premiação está em seu 4º ano de apuração e a Eco101 ficou na quarta posição entre as melhores. A avaliação é feita pelo órgão regulador que segue as diretrizes da Portaria SUROD nº 376, que institui o Índice de Desempenho Ambiental (IDA) e a metodologia para o cálculo.

O objetivo é avaliar e estimular boas práticas socioambientais das concessionárias das rodovias federais. A participação no processo de avaliação do IDA ocorre por adesão voluntária, segundo a Portaria, e o índice é medido anualmente, compreendendo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior.

Para a determinação do Índice de Desempenho Ambiental a ANTT considera o somatório de pontos obtidos nos indicadores estabelecidos que possam refletir a qualidade ambiental da rodovia, dentre esses: a Política Ambiental Institucional; as Certificações Ambientais; a Preservação da Biodiversidade; as ações sociais e educacionais; as comunidades afetadas; questões de mobilidade e acessibilidade; gerenciamento e redução de ruídos e emissões atmosféricas; o uso da água; gerenciamento e redução de efluentes, dentre outros.

Para o coordenador de sustentabilidade da Eco101, Thiago Cardoso Pinto, o desenvolvimento econômico deve ser feito sempre priorizando a sustentabilidade e o meio ambiente. A Eco101 possui programas ambientais e realiza ações seguindo as premissas de desenvolvimento sustentável e responsabilidade socioambiental. “Estamos muito felizes em mais uma vez ficarmos entre as cinco melhores concessões federais em práticas ambientais do país. Demonstra que estamos no caminho certo em nossas ações.”, explicou Thiago.

O que é o IDA?

O IDA, é uma iniciativa da Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT), que tem como objetivo acompanhar e fomentar as concessionárias a executar ações sustentáveis que visam ao desenvolvimento de empreendimentos atrelados à proteção do meio ambiente. Além disso, auxilia a ANTT e os demais órgãos públicos na tomada de decisões para formulação de políticas e implantação de programas ambientais.

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias é a operadora com maior extensão de malha rodoviária do país. Subsidiária do Grupo ASTM, atualmente administra 11 concessões de rodovias que somam 4,7 mil quilômetros de extensão em oito estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Ao longo de mais de 20 anos, a EcoRodovias está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país, viabilizando caminhos nunca antes imaginados. Integra importantes carteiras relacionadas a práticas ambientais, sociais e de governança, tais como Novo Mercado da B3 e o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Possui diversas certificações internacionais, incluindo a ISO 37001, de combate ao suborno. Para mais informações, acesse www.ecorodovias.com.br.