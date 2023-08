Eco101: movimento Afaste-se em prol da segurança das equipes em atendimento

A Eco101 adere ao “Movimento Afaste-se” e realiza ações educativas em todo o trecho da BR-101/ES/BA. Este movimento nacional tem o objetivo de proteger os profissionais que atuam salvando vidas na prestação de atendimento médico em acidentes rodoviários, além das equipes de socorro mecânico, de obras e de manutenção. A iniciativa foi lançada pela CCR Rodovias e recebeu adesão de todo o grupo EcoRodovias.

Para o diretor superintendente da Eco101, Roberto Amorim Júnior, esta é mais uma importante iniciativa a fim de proteger a integridade de todos os colaboradores que trabalham salvando vidas e realizando atendimentos e serviços ao longo da rodovia. “As pessoas quando avistam uma ocorrência em andamento tendem a se aproximar por curiosidade, mas este comportamento pode gerar riscos à segurança do próprio usuário e também, de quem está realizando os serviços.”

“Aqui no Espírito Santo estão sendo realizadas ações educativas em pontos estratégicos e, também, nas praças de pedágio, com distribuição de panfletos, além da utilização dos painéis com mensagens variáveis fixos e móveis, que são atualizados em tempo real pelo Centro de Controle Operacional da concessionária e levam aos usuários informações sobre a campanha.

As redes sociais, também, estão sendo utilizadas para instruir a população em geral sobre comportamento seguro nas estradas”, informou Amorim.

As principais mensagens irão orientar o condutor a mudar de faixa sempre que possível e seguro quando avistarem uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento ou obras. Também serão orientados a reduzirem a velocidade do veículo em até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para o trecho.

De forma objetiva, os painéis eletrônicos de mensagens variáveis das rodovias trazem frases como:

– Afaste-se: ao notar um veículo em atendimento, mude de faixa. Preserve a vida de quem trabalha na rodovia.

– Afaste-se: ao observar uma viatura em atendimento, reduza a velocidade. Preserve a vida de quem trabalha na rodovia.



O Grupo EcoRodovias lembra que, além das equipes de suas concessionárias, também trabalham nas pistas profissionais da Polícia Militar Rodoviária, do SAMU e do Corpo de Bombeiros. A EcoRodovias alerta os motoristas para a principais atitudes que devem ser tomadas em casos de ocorrências ou obras na rodovia:

– Mantenha-se a uma distância segura;

– Reduza a velocidade, mas não pare;

– Quando possível, mude de faixa;

– Mantenha o foco, procure não se distrair com a ocorrência.

Lei norte-americana



O “Movimento Afaste-se” foi desenvolvido no Brasil pelo Grupo CCR e baseia-se na “Move Over Law”, uma lei originada dos Estados Unidos depois do falecimento do paramédico James Garcia, num acidente de trânsito, em 1994, na Carolina do Sul. Garcia estava trabalhando na rodovia no momento do acidente. A lei norte-americana exige que todos os condutores devem reduzir a velocidade e mudar imediatamente de faixa quando o motorista ver parado no acostamento ou no meio-fio, viaturas que estejam prestando serviços e que tenham as luzes de emergência acesas. O desrespeito a essa lei é passível de multa nos Estados Unidos.

No Brasil, o Código de Trânsito estabelece que o condutor deve “guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. No entanto, ainda não há legislação específica ou orientação equivalente à lei norte-americana para proteção das equipes de atendimento.