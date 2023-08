Edital do programa Bolsa Atleta Cachoeiro será publicado nesta quinta (3)

Mais uma boa notícia para os atletas cachoeirenses. A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida lança, nesta quinta-feira (3), o edital do Programa Bolsa Atleta Cachoeiro 2023, para apoiar esportistas do município com repasse de recursos financeiros.

As inscrições para seleção do programa serão abertas na sexta-feira (4) e seguirão até 4 de setembro. Para se candidatar, é necessário realizar protocolo na Secretaria Municipal de Fazenda (Protocolo Geral do Município) e entregar os documentos exigidos, conforme orientações contidas no edital, que será publicado na página www.cachoeiro.es.gov.br/editais.

Podem participar atletas, paratletas e atletas-guias amadores, de qualquer modalidade, que disputem competições municipais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais.

Os recursos do Bolsa Atleta são repassados aos esportistas para custear gastos com: alimentação; assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica; medicamentos; suplementos alimentares; transporte ou para participar de treinamentos e competições; aquisição de material esportivo e vestimenta; pagamentos de técnicos e de mensalidades de academia de ginástica.