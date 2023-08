Em Cachoeiro, deputados debatem valorização da saúde no Sul do ES

A Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa (Ales) promoveu audiência pública para debater a atividade realizada pelos profissionais da saúde na Região Sul do Estado, com a presença de médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, agentes e gestores de saúde. O evento aconteceu na quinta-feira (24), no Plenário da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Além dos profissionais da saúde, compareceram os três superintendentes dos três hospitais filantrópicos do município, vereadores da região e autoridades municipais.

O presidente da Comissão de Saúde e Saneamento da Ales, deputado estadual Dr. Bruno Resende (União), destacou a implantação do Hospital de Câncer no município, cujas obras estão acontecendo. “Recursos públicos se transformando em vida e dignidade para os nossos pacientes de câncer, eu criei a frente parlamentar dos direitos e do paciente com câncer”, comentou.

O deputado também enfatizou a sua dedicação à rede filantrópica de saúde no estado, e lembrou que os recursos federais precisam chegar a essas instituições e consequentemente aos trabalhadores da saúde e suas famílias.

“Sou apaixonado pela rede filantrópica de hospitais, uma rede que subsidia a saúde não apenas no nosso Espírito Santo, mas em cada cantinho de nosso Brasil. Sem as nossas santas casas, nossos hospitais evangélicos, nossos hospitais infantis, nós não teríamos saúde digna nesse Brasil”, afirmou.

Ele salientou ainda seu projeto de lei que cria a Semana dos Agentes Comunitários de Saúde e seu empenho no estabelecimento do piso salarial dos profissionais da enfermagem no estado. Em sua fala, Resende fez questão de citar as atividades profissionais que compõem uma equipe de saúde. “A gente não faz nada sozinho, o médico não é o time todo. Só salva vidas quando jogamos juntos. O time da saúde tem que ser um time”, ilustrou.

Outro parlamentar que participou da audiência pública, o deputado Allan Ferreira (Podemos), que também é de Cachoeiro, destacou o papel da saúde e a importância dos valores e princípios como requisitos para a formação de uma equipe profissional de saúde. Além disso, a boa gestão para gerar os resultados. “Toda a vida pública é feita de resultados e entrega”, resumiu.

Quarteto de cordas

Durante a abertura da audiência pública, os presentes assistiram à apresentação de músicas de Villa-Lobos, Bach, Pixinguinha, entre outros, executadas pelo quarteto de cordas (parte da Orquestra de Câmara) de jovens alunos do Projeto Social Casa Verde. A instituição cachoeirense utiliza o ensino das habilidades com instrumentos musicais e a educação musical geral, como forma de inclusão e formação social de jovens.

Composição da mesa

Além dos deputados Dr. Bruno Resende e Allan Ferreira fizeram parte da mesa o superintendente do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, Wagner Medeiros Júnior; superintendente da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, Afrânio Emílio Carvalho da Silva; superintendente do Hospital Materno-Infantil Francisco de Assis (Hifa), Jailton Pedroso; presidente da Comissão de Saúde e Saneamento Básico da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, vereador Paulo Grola (PSB) e seus colegas Marcelinho Fávero (PL), Júnior Correia (PL), Sandro Irmão (PSD) e Alexandre Maitan (União); vereadores de Atílio Vivácqua Renan Corrêa (Republicano), Sandra Torres (União) e Romério do Esporte (União); vereador de Mimoso do Sul Cassiano Mendes (Cidadania); de Guaçuí Wanderley Moraes (União); secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória, Diego Libardi (Republicano); e a nutricionista Rafaela Donadeli.