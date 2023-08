Em Ibiza, Neymar curte balada com o pai e posa com modelos

Após encomendar uma surpresa para Bruna Biancardi no show de Belo, em São Paulo, Neymar Jr. foi a uma balada em Ibiza, na Espanha, acompanhado de Neymar Pai. No local, ele posou ao lado de duas modelos gringas, que compartilharam os registros nas redes sociais.

Neymar e o pai também encontraram Luciana Gimenez na balada. O jogador compartilhou um clique ao lado da apresentadora e escreveu: “Ótimos momento entre amigos”, em inglês.

Apesar de Bruna não estar presente, tudo indica que as coisas vão bem para os pais de Mavie. Nesse sábado (5/8) o cantor Belo surpreendeu a namorada de Neymar com uma homenagem durante um show em São Paulo.

“Quando eu estava vindo pra cá, o Neymar me ligou e pediu para eu cantar uma música pra você, ‘tá’? Ele quem pediu. Ele disse que você mudou a vida dele em todos os sentidos”, disse Belo. Veja o vídeo abaixo.

