Empresa de mármore de Cachoeiro contrata; confira as vagas

A Magban, empresa de mármores e granitos localizada em Cachoeiro, está com processo seletivo aberto para vaga de Assistente de Marketing.

Para se candidatar é necessário experiência no setor de Rochas Ornamentais e formação ou em andamento em Marketing ou áreas correlatas. Conhecimentos em photoshop, illustrater e ferramentas digitais serão diferenciais, assim como boas práticas no marketing digital, como SEO, Email marketing e afins.

Para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem enviar o currículo com o nome da vaga pretendida para [email protected] ou realizar cadastro no site.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.